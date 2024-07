Pastele nadal rządzą! W sezonie wiosna-lato 2015 nadal będą modowym must have. Jestem pewna, że wiele z was pomyślało, że znowu to samo. Jednak w nadchodzącym sezonie stawiamy na ubrania o nowoczesnych krojach i wykonanych z nieoczywistych materiałów - lawendowy bomber, beżowa lakierowa spódnica lub futrzana różowa kamizelka. Co wy na to?

Reklama

Przeczytajcie więcej o modnych nowościach na wiosnę 2015

Reklama

W naszym zestawieniu znajdziecie ubrania i dodatki obecnie dostępne w sklepach. Znalazła się wśród nich m.in.: niebieska marynarka ze złotymi guzikami, luźna koszula z długimi rękawami, wzorzysty płaszcz z rękawami 3/4, różowa sukienka z efektownymi rękawami i fioletowa torebka z długim paskiem do noszenia na ramieniu.

W galerii znajdziecie więcej pastelowych hitów na wiosnę 2015: