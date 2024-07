Weronika Rosati otrzymała nominację do tegorocznego Orła. To jakże zacne wyróżnienie odbierała w prostej stylizacji, w której pierwsze skrzypce odgrywała torebka. I to nie byle jaka.

Weronika Rosati nosi pikowaną torebkę Chanel z paskiem ze złotego łańcuszka. W jednym z popularnych, ekskluzywnych sklepów internetowych, torebka w tym stylu to koszt, bagatela ok. 7 tysięcy złotych.

Warta tej ceny? Któraś w was chciałaby mieć w swojej szafie takie cacko?