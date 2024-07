Julia Kamińska to kolejna polska gwiazda obok: Zofii Marii Ślotały, Mai Hirsch, Klaudii Halejcio i Edyty Herbuś, która pokochała biżuterię marki Glitter. Julia Kamińska pojawiła się na jednej z imprez w modnym, kolczastym pierścionku Glitter, który może być wasz za ok. 34 złote! Gwiazda połączyła ten ekstrawagancki dodatek ze skórą. Jednak tak szałowe akcesoria będą pasować dosłownie do wszystkiego. Do sportowej bluzy, kwiecistej sukienki, a nawet stroju kąpielowego.

Reklama

Przeczytajcie więcej o tym co gwiazdy mają w swojej szafie

Reklama

Julia Kamińska, która znana jest przede wszystkim z serialu "BrzydULA", w skórzanej stylizacji i niechlujnym koczku wyglądała świetnie. A do tego urzekające połączenie niebieskich oczu i delikatnego smoky eye. Kochamy to!