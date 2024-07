Gwiazdy też kochają sieciówki. A my tropimy ich stylizacje pochodzące ze znanych sieciowych marek... Tym razem bierzemy pod lupę oststni look Agaty Młynarskiej. Czarna ołówkowa spódnica z modnym (i wyszczuplającym) suwakiem, a do tego bluzka w paski z wszytym przy kołnierzu ozdobnym naszyjnikiem wyglądały bardzo modnie i kobieco.

Wiemy, że zestaw pochodzi z sieci Zara. Bluzka kosztuje 199zł. Z kolei spódnica, to ponownie kosztu 199zł. Jak wam się podoba zestaw dziennikarki za niecałe 400zł? To dużo, czy mało jak na taki look?