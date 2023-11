3 z 6

Kasia Sawczuk była przyjaciółką Julii Wieniawy. Gdy spotykała się z Antkiem, często spędzali czas we trójkę. Sawczuk nie podejrzewała nawet, że chwilę później to przyjaciółka zajmie jej miejsce u boku Królikowskiego. Plotkuje się jednak, że to nie Wieniawa była powodem rozpadu tego związku. Podobno gdy Antek Królikowski wyjechał wraz z ekipą programu "Agent. Gwiazdy", jego dziewczyna flirtowała z Nikodemem Rozbickim. To miało doprowadzić do rozpadu tej znajomości.

Przypomnijmy, że w przeszłości Nikodem Rozbicki spotykał się także z... Julią Wieniawą! Co więcej, gdy aktorka była już z Królikowskim, przyłapano ją w objęciach byłego chłopaka pod jego mieszkaniem. Antek ma chyba pecha do kolegów...

