Antek i Laura poznali się na planie serialu „Ja to mam szczęście”. Byli parą dwa lata, ale rozstali się w 2014 roku. Decyzję o rozstaniu podjęła aktorka, która miała już ponoć dosyć imprezowego stylu życia Antka. Teraz oboje grają w nowym sezonie serialu TVP "Pensjonat nad rozlewiskiem", dlatego na konferencji TVP siedzieli blisko siebie. Oboje jednak wyglądali tak, jakby to spotkanie niezbyt ich ucieszyło... Po części oficjalnej każde z nich poszło do swojego partnera, który również był na konferencji. Z kim spotyka się teraz Laura? Zobaczcie zdjęcia!

