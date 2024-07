Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel Bułecka rzadko pokazują wspólne zdjęcia, ale tym razem powód jest wyjątkowy. Muzyk i Miss Polonia apelują o pomoc dla chorego Franka, który walczy o życie:

Taki apel pojawił się zarówno na Instagramie modelki, jak i zespołu Zakopower. Sebastian i Paulina doskonale wiedzą, że ich wspólne zdjęcia wzbudzają zainteresowanie, a więc mogę to wykorzystać, aby pomóc innym. Tym sposobem do pomocy zachęcili plejadę gwiazd - m.in. Agnieszkę Kaczorowską czy Kamila Stocha!

Zobacz: Wellman i Prokop, Krupińska i Karpiel-Bułecka, Gardias, Woliński i inni zbierają... metry! O co chodzi?

Zobacz także

AKTUALIZACJA!

Udało się zabrać całą kwotę! Cała kwota,czyli 160 000 zł została zebrana, a w akcję włączyło się ponad 10350 osób, w tym plejada gwiazd wymienionych w linku powyżej.

Zobacz także: „To walka z wiatrakami” Sebastian Karpiel-Bułecka o nękających go paparazzich. Ale nadal walczy!

Dwaj górale pomagają Frankowi

Franula w dobrym humorze, co cieszy nas niezmiernie. Jego humor to nasz humor :)Dziś w planach intensywne dotlenianie...

Posted by sercefranka.pl on 4 stycznia 2016