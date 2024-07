Podczas kiedy jedni zastanawiają się, jaka będzie prezydentura nowego prezydenta - Andrzeja Dudy, inni - dywagują nad rolą Pierwszej Damy. Czy Agata Duda będzie angażować się w sprawy społeczne czy może pozostanie w cieniu męża? Jak odnajdzie się w nowej rzeczywistości i czy zyska sympatię społeczeństwa? Zobacz: Zarobki Andrzeja Dudy przed i po wyborach. Zyska czy straci?

Pojawiają się również także pierwsze komentarze na temat stylu nowej Pierwszej Damy, która musi liczyć się z tym, że każde jej publiczne wystąpienie będzie surowo oceniane. Pierwsza głos w tej sprawie zabrała stylistka Dorota Wróblewska, która na swoim profilu na Facebooku napisała:

Dzisiaj kilka osób dzwoniło do mnie z pytaniem, co myślę na temat stylu Pani Dudy. O stylu jeszcze nic nie myślę, bo za mało znam nową Pierwszą Damę. Podczas ostatnich publicznych wystąpień widać, że ktoś dba o wizerunek Pani Dudy i dobrze doradza. Forma i klasyczny styl jest stosowny do okoliczności. Tak jak do Pani Ogórek miałam ale…, tak w tym przypadku nie mam zastrzeżeń i sensacji nie będzie.