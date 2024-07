1 z 9

Dorota Wróblewska krytykuje stylizację Dody. Artystka pojawiła się ostatnio na uroczystej premierze filmu "Maria Skłodowska Curie" w romantycznej, długiej sukni w jasnym kolorze. Piosenkarka postawiła na dziewczęcy look, który jak się okazuje nie wszystkim przypadł do gustu. Dorota Wróblewska na swoim profilu na Facebooku oceniła wygląd Dody, która według modowej ekspertki, przyćmiła aktorki występujące w filmie. Suknia gwiazdy spodobała się producentce pokazów, jednak według niej powinna wybrać nieco skromniejszą stylizację. Dorota Wróblewska twierdzi, że to m.in. Karolina Gruszka, która wcieliła się w Marię Skłodowską Curie, powinna być największą gwiazdą premiery, a nie Doda, która postawiła na zbyt spektakularną stylizację.

Wczoraj odbyła się premiera filmu o "Marii Skłodowskiej-Curie".

MIEJSCE-KINO

Gdybym nie wiedziała, kto grał główną rolę, to ze zdjęć byłabym pewna, że była to DODA.

Zaskakująca sytuacja, bo była tylko widzem, a przebrała się na gwiazdę kina.

Rola podczas premiery zagrana brawurowo, bo prawdziwe bohaterki filmu Karolina Gruszka i Izabela Kuna zeszły na drugi plan.

Jest to żywy przykład jak ciuch rządzi show-biznesem i jak celebrytki wykorzystują swoją szansę na ściance.

Role życia! Być albo nie być. Prawie jak u Szekspira.

Mimo, że suknia Dody piękna, to cała sytuacja jest jak kabaret.

Izabela Kuna- Elegancko, skromnie i z klasą

Karolina Gruszka- Jak z innej epoki. Skromność ponad wszystko!- oceniła Dorota Wróblewska.

Zgadzacie się z opinią Doroty Wróblewskiej? Czy Waszym zdaniem kreacja Dody pasowała na premierę filmu? Zobaczcie, jak piosenkarka prezentowała się na imprezie i jak wyglądały Karolina Gruszka i Izabela Kuna! Zapraszamy do naszej fotogalerii!

Zobacz także: Jak ubrać się do teatru lub opery?