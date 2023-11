Mogłoby się wydawać, że znane gwiazdy sceny muzycznej, filmowej czy nawet politycznej to urodzeni showmani, którzy z występami przed kamerą nie mają żadnych problemów. Nic bardziej mylnego! Nawet im zdarzają się zabawne wpadki językowe, brakuje im słów czy robią śmieszne miny. Specjalnie dla was zebraliśmy najzabawniejsze wpadki gwiazd przed kamerą Party.pl z 2017 roku! W takim wydaniu jeszcze nie widzieliście Roberta Biedronia, Julii Wieniawy, Michała Szpaka czy Doroty Gardias. Koniecznie zobaczcie nasz materiał wideo, uśmiejecie się do łez! ;)

Nawet Robert Biedroń zaliczył wpadkę przed naszą kamerą! ;)

Michał Szpak rozbawił sam siebie swoją wpadką! ;) Zobaczcie wideo!