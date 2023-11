5 z 11

Ten rok niewątpliwie należał do Julii Wieniawy! Choć aktorka debiutowała sporo wcześniej, występując w m.in. serialach, to dopiero 2017 przyniósł przełom w karierze młodziutkiej gwiazdy znanej do tej pory głównie z serialu "Rodzinka.pl". Julia Wieniawa pojawiła się m.in. w "Na Wspólnej" oraz "Drugiej szansie". Wydała również singiel „Oddycham”. Ale to jeszcze nie wszystko! Julia pracuje obecnie na planie nowego filmu Patryka Vegi "Kobiety mafii". Jest również szczęśliwie zakochana. Tworzy uroczą parę z aktorem Antkiem Królikowskim.