Katarzyna Cichopek, pokazała się wczoraj na premierze kalendarza Fundacji Mam Marzenia. Gwiazda, która nie ma na swoim koncie spektakularnych modownych wpadek tym razem się nie popisała. W bardzo krótkiej sukience z dziwnymi "dziurawymi" na rękawach nie prezentowała się korzystnie.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Katarzyny Cichopek

Reklama

Kasia do czarnej sukienki dodała jeszcze masywne kozaki przed kolano i torebkę w metalicznym odcieniu srebra. Dodatkowo buty miały za szeroką cholewkę, która brzydko odstawała. Mamy nadzieję, że to był jedynie wypadek przy pracy, a nie standard, do którego musimy przywyknąć.

W galerii znajdziecie więcej zdjęć Kasi Cichopek: