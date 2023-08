Katarzyna Cichopek postanowiła odpocząć od nadmiaru pracy i razem z dziećmi udała się na wakacje nad polskie morze. Gwiazda pochwaliła się poranną aktywnością na plaży i zapozowała przed obiektywem aparatu. Internauci, jednak dostrzegli nienaturalnie "długą rękę" na zdjęciu, posądzili jurorkę "You Can Dance" o nadużywanie Photoshopa. Zobaczcie co odpowiedziała! Katarzyna Cichopek zaliczyła wpadkę z Photoshopem na zdjęciu? Ostatnie miesiące były wyjątkowo pracowite dla Katarzyny Cichopek, która rozpoczęła intensywne prace na planie "You Can Dance" . W tym czasie dzieci gwiazdy nie mogły narzekać na nudę. Marcin Hakiel zabrał Helenkę i Adasia do Stanów Zjednoczonych , jednocześnie spełniając przy tym, ich największe marzenie. Powrót z dalekiej wycieczki nie oznaczał jednak końca wakacji. Katarzyna Cichopek zabrała dzieci na kolejny urlop , tym razem nad polskie morze. Gwiazda postawiła na aktywny wypoczynek, podczas którego jeździ konno, a także codziennie rano biega nad brzegiem morza. Swoim ostatnim treningiem Katarzyna Cichopek pochwaliła się na Instagramie. Internauci zwrócili jednak uwagę na rękę aktorki i od razu posądzili ją o przerabianie zdjęć w Photoshopie. Zobacz także: Zapytaliśmy Katarzynę Cichopek o nową partnerkę Marcina Hakiela. Zobaczcie, co odpowiedziała! - Oj coś nie wyszło z obrobieniem tego zdjęcia...no ręce karykaturalne - Ale pani ma takie dłłłłłłłługie ręce hmm na tej fotce .. rozumiem, że to taka MAGIA I UROK ! - A dlaczego to ręce Takie długie??? - pisali Internauci. Na odpowiedź Katarzyny Cichopek nie trzeba było długo czekać. Gwiazda krótko, ale konkretnie rozwiała wątpliwości komentujących i wyjaśniła skąd na zdjęciu pojawiła się długa ręka. -To obiektyw szerokokątny - odpowiedziała na...