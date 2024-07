Rozumiemy, że styl młodych, polskich piosenkarek popowych jest szalony, jakby dostosowujący się do do młodzieżowych odbiorców. Streetowe looki nie muszą jednak być kiczowate. Mogą przecież być wyjątkowo interesujące, nowoczesne i modne. Tak ubiera się między innymi Margaret, Honey, Marina Łuczenko i zazwyczaj też... Ewelina Lisowska.

Tym razem jednak przesadziła. Uwielbia buty na platformach i rzeczywiście pasują do jej looków. Tym razem jednak dobrała masywne botki we wzór flagi amerykańskiej, co już kompletnie zdeformowało optycznie sylwetkę. Oprócz tego miała na sobie mocny, gotycki makijaż, który obok dziecinnej kokardy we włosach wyglądał... groteskowo. Jesteśmy na "nie"!

