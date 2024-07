Na polskich "salonach" bardzo często gwiazdy pojawiają się w takich samych stylizacjach albo kreacjach. Wynika to głównie ze względu na ograniczony dostęp i budżet do dużych marek, co w efekcie kończy się kupowaniem ubrań w tych samych sieciówkach. Ostatnio "ofiarami" takiej wpadki były Julia Kamińska i Honorata Skarbek. Obie wybrały sukienki w kwiecisty print z Zary.

Kamińska na premierę spektaklu "Ostra jazda" założyła do obcisłej kreacji czółenka w różnych kolorach - lazurowym i morelowym, a talię podkreśliła czerwonym paskiem. Honey na event w sklepie Tony&Guy postawiła tylko na żółte szpilki z ćwiekami nad obcasem. Stylizacje celebrytek poróżniło również uczesanie - Honorata miała rozpuszczone włosy, a Julia uczesane w kitkę.

Porównując obie stylizacje na bazie tej samej sukienki, kto wyglądał lepiej? Zagłosuj w poniższym sondażu: