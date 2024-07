Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła swoje sylwestrowe plany. Wielkimi krokami zbliża się ostatni dzień w 2016 roku a wraz z nim Sylwester i Nowy Rok. Większość gwiazd z pewnością już wie, jak spędzi ten wyjątkowy wieczór. My postanowiliśmy zapytać Agnieszkę Woźniak-Starak czy również ma już sylwestrowe plany. Gwiazda TVN przyznała, że zamierza świętować w gronie rodziny i przyjaciół.

Imprezowo, ale też w gronie rodziny i przyjaciół. Nie wiem czy będzie tak spokojnie, bo nie wiem jak się skończy, ale chyba dosyć kameralny... chociaż, czy to co dla mnie jak mówię kameralny, może co innego znaczyć dla innych - przyznała gwiazda TVN.