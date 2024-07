Piotr Woźniak-Starak dostał pracę w TVN-ie! Czy pomogła mu w tym Agnieszka Woźniak-Starak? Okazuje się, że firma milionera Watchout Productions przygotuje dla TVN-u nowy serial:

Jego firma została producentem "Kaprysu losu", w którym główną rolę zagra Kinga Preis - czytamy w "Na Żywo".

Piotr Woźniak-Starak ostatnio często widywany był w siedzibie TVN-u, ale dla wszystkich było to zrozumiałe, ponieważ Agnieszka Woźniak-Starak jest jedną z największych gwiazd stacji. Nie jest też tajemnicą, że producent ma bardzo dobre relacje z Edwardem Miszczakiem, który w wielu kwestiach jest osobą decyzyjną w TVN-ie. To również on zezwolił na to, aby Piotr Woźniak-Starak oświadczył się Agnieszce Woźniak-Starak podczas Charytatywnego Balu TVN.

Premierowy odcinek serialu "Kaprys losu" został wyemitowany 4 grudnia, natomiast emisja całego sezonu planowana jest na wiosnę 2017. Czy serial, który wyprodukuje firma Piotra Woźniaka-Staraka, odniesie sukces?

Główną rolę w serialu "Kaprys losu" zagra Kinga Preis.

Czy w zdobyciu pracy pomogła Piotrowi Agnieszka Woźniak-Starak? A może Piotr po prostu chciał współpracować ze stacją, w której pracuje Agnieszka? ;)

