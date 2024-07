Paulina Krupińska niespełna miesiąc temu została mamą Antoniny. Miss Polonia wybrała się na pierwszy spacer (towarzyszyli jej paparazzi). Gwiazda zachwyca doskonałą sylwetką. Zobacz: Paulina Krupińska na spacerze z córką! Gwiazda porusza się... autobusem! PAPARAZZI

Najwięcej emocji wzbudza fakt, że Paulina na co dzień porusza się komunikacją miejską. To jednak nie jedyny dowód na to, że mowa o bardzo skromnej gwieździe. Krupińska bowiem kupiła wózek marki X-lander, którego ceny zaczynają się już od 1 600 złotych za podstawową wersję. W porównaniu z Dorotą Gardias czy z Małgorzatą Sochą to naprawdę niewiele.

Paulinie należą się brawa za skromność!

