To nie jest zwykły live, tylko maraton zaplanowany jako dziewięciodniowa transmisja, którego punktem wyjścia była piosenka Bedoesa 2115 i Mai Mecan, podopiecznej Cancer Fighters, która mierzy się z kolejnym nawrotem białaczki. Właśnie wokół tego utworu zorganizowano nieprzerwany 9-dniowy stream, którego wpłaty mają realnie zasilić fundację, która od 2015 r. wspiera osoby zmagające się z nowotworami, finansując m.in. leczenie, rehabilitację i działania profilaktyczne oraz doposażając szpitale.

Zbiórka Łatwoganga z rekordową kwotą. Dziewięć dni, jedna piosenka i licznik, który nie zwalnia

Skala przyspieszyła błyskawicznie. Startowy cel zbiórki wynosił 500 tys. zł, jednak to, co wydarzyło się na streamie przekroczyło oczekiwania wszystkich. Podczas streamu Wersow zdradziła imię dla synka, a Doda pogodziła się z Magdą Gessler, to jeszcze nie wszystko.

W kulminacyjnych momentach na transmisji pojawiali topowi influencerzy, aktorzy, muzycy i sportowcy, m.in. Cezary Pazura, Borys Szyc, Tomasz Karolak, Maciej Musiał, Mata, Sanah, Dorota Szelągowska, Julia Wieniawa, Adam Woronowicz, bracia Golec, a także Robert Lewandowski oraz Wojciech Szczęsny z żoną Mariną. Wydarzenie szybko zaczęło żyć własnym rytmem, jedni dołączali, by mobilizować do wpłat, inni by domknąć wyzwania, które w kilka minut podnosiły temperaturę w sieci.

Do tego dochodzi dodatkowy efekt napędzający zbiórkę, jak odtworzenia samego charytatywnego utworu również generujący środki na wsparcie zbiórki na rzecz Fundacji Cancer Fighters . Wśród najwyższych wpłat wskazywano m.in. Dobro Wraca ZEN ponad 1,2 mln złotych, Budimex ponad 1,8 złotych, Kuchnia Vikinga ponad 1,8 mln złotych, Tymbark ponad 1,8 mln złotych, Wydawnictwo Niezwykłe ponad 1,3 mln zł, a także Bedoesa 2115 z wpłatą ponad 1 mln złotych. Padały też wpłaty także od marek takich jak XTB czy Eveline Cosmetics (po 1 mln złotych).

Łatwogang zebrał ponad 165 milionów złotych na rzecz Fundacji Cancer Fighters

W kulminacyjnym momencie streamu Małgorzata Kożuchowska wskoczyła w puste kartony odgrywając kultową scenę z Hanki Mostowiak z "M jak miłość". Łatwogangowi udało się zebrać 165 milionów złotych. Początkowo stream miał trwać do niedzieli 26 kwietnia 2026 r. do godz. 16:00. W odpowiedzi na apele fanów, Łatwogang przedłużył akcję do godz. 20.

Golenie głów stało się symbolem zbiórki na streamie Łatwoganga

Najmocniej wybrzmiał gest solidarności, który powtarzał się jak refren w postaci golenia przez celebrytów głów na żywo. Na taki krok zdecydowały się m.in. Kasix, Julia "Maffashion”"Kuczyńska, Edyta Pazura, Katarzyna Nosowska (goliła ją Agata Kulesza), Aleksandra Domańska, a także Blanka Lipińska i Grzegorz Hyży.

Wątek golenia pojawił się również w telewizji śniadaniowej. Jasper ogolił głowę Maciejowi Kurzajewskiemu podczas "Halo, tu Polsat", łącząc się ze streamem.

Zobacz także: