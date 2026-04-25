Do streamu dołączają kolejne znane osoby, które angażują się w różne, często zaskakujące wyzwania - Julia Wieniawa pocałowała się na wizji z Adamem Zdrójkowskim, Maffashion zdecydowała się na ogolenie głowy na łyso, a Cezary Pazura przypomniał kultowy taniec z "13. Posterunku". Co tam się dzieje!

Julia Wieniawa i Adam Zdrójkowski całują się na wizji

Na charytatywnym streamie Łatwoganga dzieje się obecnie jedna z najgłośniejszych akcji w polskim internecie. W trakcie transmisji, której celem jest zbiórka pieniędzy na pomoc dzieciom chorującym na nowotwory, do udziału w wydarzeniu dołączają kolejne znane osoby. W pewnym momencie w mieszkaniu influencera pojawili się między innymi Julia Wieniawa i Jakub Zdrójkowski - czyli serialowi Paula i Kuba z "Rodzinki.pl", którzy zaangażowali się w akcję i zachęcali widzów do wpłat.

Aby dodatkowo zmobilizować darczyńców, para zdecydowała się na odważny gest - zapowiedzieli, że po osiągnięciu 37.5 mln. złotych na zbiórce, pocałują się na wizji. Gdy cel został szybko przekroczony, rzeczywiście spełnili obietnicę, wykonując pocałunek na oczach tysięcy widzów oglądających transmisję na żywo.

Yeah! Mamy to! wykrzyknął gwiazdor Rodzinki.pl tuż po pocałunku.

Maffashion ogoliła głowę na łyso

Julia Kuczyńska, znana internautom jako "Maffashion" była drugą kobietą, która zdecydowała się na tak radykalny krok podczas streamu Łatwoganga - ogoliła głowę na łyso na oczach widzów. Wcześniej podobny gest wykonała streamerka Kasix, która jako pierwsza kobieta w trakcie transmisji poświęciła swoje włosy w ramach internetowego wyzwania.

Moment metamorfozy Maffashion szybko stał się jednym z najbardziej komentowanych fragmentów transmisji. Influencerka podjęła decyzję na żywo, a jej nowy wygląd wywołał ogromne poruszenie wśród oglądających, stając się symbolem zaangażowania w akcję i wsparcia dla jej celu.

Cezary Pazura wykonał kultowy taniec

To jednak nie wszystko! Cezary Pazura, który od lat kojarzony jest z kultową rolą w serialu "13 posterunek", pojawił się na jednym ze streamów Łatwoganga, gdzie - zgodnie z wyzwaniami organizowanymi podczas transmisji - wykonał charakterystyczny taniec znany z produkcji. Aktor wrócił w ten sposób do jednej ze swoich najbardziej rozpoznawalnych scen, co wywołało ogromne emocje wśród widzów.

Moment szybko stał się viralem, a sam Pazura pokazał dystans do swojej ikonicznej roli, bawiąc się konwencją i nawiązując do serialu, który przyniósł mu ogólnopolską rozpoznawalność.

Jego żona poszła jednak o krok dalej i zrobiła coś jeszcze bardziej zaskakującego. Edyta Pazura to już kolejna kobieta, która zdecydowała się ogolić głowę na łyso podczas transmisji na żywo u Łatwoganga. Skala zaangażowania gości youtubera w pomoc chorym dzieciom robi ogromne wrażenie i pokazuje, jak daleko są w stanie się posunąć, by wesprzeć ten szczytny cel.

Ponad 55. milionów złotych na streamie Łatwoganga

Ponad 55 milionów złotych - tyle już udało się zebrać podczas streamu Łatwoganga, który w ekspresowym tempie stał się jednym z największych internetowych fenomenów ostatnich lat. Na transmisję wpadają największe polskie gwiazdy, które nie tylko wspierają zbiórkę, ale też wykonują coraz bardziej szalone wyzwania na żywo. Była już Doda, która na wizji pogodziła się z Magdą Gessler , a teraz wśród gości pojawili się Andziaks i Luka oraz Roksana Węgiel i Kevin Mglej, którzy dołączają do tej niecodziennej internetowej akcji.

Wszystko przypomina jeden wielki show, w którym emocje sięgają zenitu, a kolejne momenty wywołują lawinę komentarzy w sieci. Co więcej, na streamie dochodzi nawet do symbolicznych pojednań między osobami, które wcześniej były skonfliktowane - wszystko w imię wspólnego celu. To, co dzieje się na ekranie, trudno opisać - to po prostu trzeba zobaczyć.

