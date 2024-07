Jak już pisaliśmy, gospodarzem nowego show "Surprise, surprise" został Stefano Terrazzino! Ale prowadzących program będzie dwóch. Jak się dowiedziało Party.pl, drugim prowadzącym i głównym gospodarzem "Surprise, surprise" został Wojciech Błach!

Aktor z serialu "Pierwsza Miłość" zadebiutuje w roli prowadzącego programu. Do tej pory Błach nie miał doświadczeń z telewizyjnym show. W żadnym nie tańczył i nie śpiewał. Ale za to teraz - od razu - zostanie gospodarzem.

Wojciech Błach był partnerem Kamilli Baar, z którą ma syna, 4-letniego Bruna. Aktor, od czasu występu w "Pierwszej Miłości", był kojarzony z Anetą Zając, bo podobno bardzo polubili się na planie serialu i dobrze się dogadują. Jednak ich romans był tylko wymysłem tabloidów.

Wygląda na to, że Wojciech Błach wyrasta na gwiazdora stacji Polsat.

O czym jest program "Surprise, surprise"? To format z lat 80. z Wielkiej Brytanii. W show „Surprise, surprise”​ zwykli ludzie, którzy potrafili bezinteresownie pomóc innym, zostaną za to wynagrodzeni. W studiu dojdzie do wyjątkowych spotkań. Bohaterowie zostaną uhonorowani niespodzianką będącą spełnieniem ich życiowych marzeń.

Podoba Wam się podoba para prowadzących? Przebiją Piotra Gąsowskiego i Macieja Dowbora z Twoja Twarz Brzmi Znajomo?

To będzie pierwsze doświadczenie Wojciecha Błacha w roli prowadzącego show.

Dwa lata temu Wojciech Błach i Kamilla Baar rozstali się.

Wojciech Błach jest fanem sportów i podróży. Sporo zdjęć z jego wyjazdów można zobaczyć na jego Instagramie.