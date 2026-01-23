Michał Wiśniewski kryzys małżeński. Kuba Wojewódzki drwi z pary

Michał Wiśniewski, lider zespołu Ich Troje, i jego żona Pola od 2019 roku tworzą jedną z najbardziej medialnych par w polskim show-biznesie. To już piąte małżeństwo artysty, które od samego początku budziło duże zainteresowanie mediów. Para poznała się za pośrednictwem portalu randkowego i wspólnie doczekali się dwóch synów. Przez lata wydawali się być zgraną rodziną, jednak najnowsze doniesienia sugerują, że ich związek przechodzi poważny kryzys.

Od pewnego czasu pojawiają się spekulacje o problemach u Wiśniewskich. Plotki te zyskały na sile po serii niepokojących sygnałów, jakie pojawiły się w mediach społecznościowych Poli Wiśniewskiej. Jej zachowanie oraz brak reakcji ze strony Michała tylko podsyciły domysły.

Wpis Poli Wiśniewskiej na Instagramie wywołał lawinę spekulacji

Najwięcej emocji wywołał enigmatyczny wpis Poli Wiśniewskiej na Instagramie. Napisała w nim m.in.: „Pamiętajcie, że koniec to tylko inna forma początku”. Te słowa natychmiast wzbudziły falę komentarzy i przypuszczeń wśród internautów, sugerujących, że może chodzić o zakończenie małżeństwa z Michałem.

Choć wpis nie odnosił się bezpośrednio do jej relacji z liderem Ich Troje, internauci nie mieli wątpliwości, że jego kontekst jest oczywisty. Pola nie zdecydowała się jednak na rozwinięcie tematu ani nie zdementowała plotek. W komentarzach natomiast zaznaczyła, że nie będzie wypowiadała się w sprawie małżeńskich problemów.

Warto przypomnieć, że wcześniej Michał Wiśniewski powiedział wprost o bardzo poważnym kryzysie w małżeństwie. Muzyk nie ukrywał, że ich relacja została wystawiona na wymagającą próbę. Później artysta konsekwentnie unikał już komentowania spraw związanych ze swoim życiem prywatnym. W odpowiedzi na pytania redakcji Jastrząb Post przekazał jedynie krótkie: „Bez komentarza”.

Kuba Wojewódzki zadrwił z kryzysu małżeńskiego Wiśniewskich

Na temat kryzysu małżeńskiego Michała Wiśniewskiego postanowił wypowiedzieć się również Kuba Wojewódzki. W swoim felietonie opublikowanym w tygodniku „Polityka” dziennikarz pozwolił sobie na złośliwy komentarz, który uderzył w parę. Odwołał się do cytatu z portalu Plejada, gdzie wokalista mówił o problemach z żoną.

Pamiętam taką rozmowę: - Nigdy nie ożeniłbym się z mądrą kobietą. - Słusznie, małżeństwa powinny być dobrane napisał Wojewódzki.

