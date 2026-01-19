Lider zespołu Ich Troje, Michał Wiśniewski, po raz kolejny zmaga się z trudnościami w swoim życiu prywatnym. Jak się okazało, jego piąte małżeństwo, zawarte z Polą Wiśniewską, przechodzi poważny kryzys. Sam artysta otwarcie przyznał, że powodem ich problemów jest brak wspólnie spędzanego czasu. Taki obrót wydarzeń wywołał spore poruszenie w sieci. Głos zabrała nawet ex żona muzyka.

Michał i Pola Wiśniewscy przechodzą kryzys?

Niedawno, podczas panelu z psychologiem, udostępnionego na kanale YouTube Michała Wiśniewskiego, gwiazdor i jego żona wyjawili, że budowa domu negatywnie wpłynęła na ich życie. Jak podkreślili, spędzają ze sobą niewiele czasu, co z kolei odbija się na ich małżeństwie.

Ja mogę pościemniać, że dla ciebie wszystko w każdej chwili. Odwołam koncerty, pojedziemy razem. Ale ja nie mam tylko tych dwóch dzieci. Mam szóstkę własnych. To, że są dorosłe, nie znaczy, że nie potrzebują pomocy. Rodzicem jest się do końca życia mówił Michał Wiśniewski.

Po wszystkim Pola Wiśniewska w krótkim komentarzu, który pojawił się na jej profilu, wyznała:

Nie umiem udawać, że jest super, kiedy nie jest

Te słowa tylko dolały oliwy do ognia i sprawiły, że kłopoty w małżeństwie Wiśniewskich stały się obiektem wielu dyskusji.

Dominika Tajner wspiera byłego męża

Nieoczekiwanie głos w sprawie kryzysu w małżeństwie Michała Wiśniewskiego zabrała jedna z jego byłych partnerek - Dominika Tajner, która była czwartą w kolei żoną muzyka. W związku z medialnym szumem wokół życia prywatnego artysty, dziennik "Fakt" postanowił zwrócić się do niej o komentarz. Jej reakcja zaskoczyła wszystkich.

Dominika Tajner przyznała, że nie zna szczegółów obecnego kryzysu w małżeństwie Michała , ale mimo to życzy mu jak najlepiej.

Trzymam za nich kciuki, zwłaszcza że z Michałem mam bardzo dobre relacje, dobrze mu życzę i zawsze będę stała za nim

Tajner dodała, że ich wspólny związek był najdłuższy zarówno w jej, jak i w życiu Michała.

To jest mój przyjaciel, znamy się bardzo długo, w sumie znamy się chyba najlepiej, bo jakby nie patrzeć, to nasz związek był jego najdłuższym do tej pory, ale i moim

Michał Wiśniewski z pewnością będzie wdzięczny byłej żonie za okazane wsparcie.

