W piątym małżeństwie Michała Wiśniewskiego pojawiły się poważne problemy. Artysta, znany jako lider zespołu Ich Troje, ujawnił publicznie, że jego związek z Polą Wiśniewską przechodzi trudne chwile.

Michał Wiśniewski o kryzysie w związku

Informację o kryzysie Wiśniewski przekazał podczas jednego z paneli, którego zapis opublikował na swoim kanale na YouTube.

Mamy bardzo poważny kryzys w związku, bo nie spędzamy ze sobą czasu - yznał Michał Wiśniewski, otwierając tym samym lawinę spekulacji na temat możliwego rozstania.

To przyznanie się do problemów wzbudziło ogromne poruszenie wśród fanów artysty. Michał Wiśniewski, który wcześniej czterokrotnie stawał na ślubnym kobiercu, teraz po raz kolejny musi mierzyć się z kryzysem uczuciowym, tym razem u boku Poli Wiśniewskiej.

Nowy wpisy Poli Wiśniewskiej

Wraz z narastającym napięciem w mediach społecznościowych, fani zaczęli zauważać nieobecność Poli Wiśniewskiej na jej instagramowym profilu. Po pytaniach internautów wyznała, że ograniczyła swoją obecność w sieci ze względu na prywatne zawirowania.

Nie umiem udawać, że jest super, kiedy nie jest - tłumaczyła w jednym z komentarzy.

Pola Wiśniewska, która zazwyczaj dzieliła się z obserwatorami codziennością i przemyśleniami, zamilkła na dłuższy czas. Dopiero niedawno opublikowała wpis, który wywołał jeszcze większy niepokój wśród fanów. Na Instagramie Poli Wiśniewskiej pojawił się emocjonalny wpis, który natychmiast został uznany przez internautów za symboliczny i niepokojący.

Pamiętaj, że koniec to inna forma początku. Ile razy mówiłyśmy sobie, że już nie damy rady. Że to naprawdę koniec. Że już nic się nie wydarzy, nie zakochamy się, niczego nie zaczniemy, a to, co ważne, mamy już za sobą. A potem mija czas. Nie dzieje się nic szczególnego - napisała żona Wiśniewskiego.

Czasem jest ciężko, czasem nawet bardzo i długo nic się nie poprawia. Ale! W końcu wszystko nabiera sensu. Uczucie porażki i końca zmienia się w radości i ekscytację, które niesie za sobą początek. Pamiętajcie o tym dziewczyny za każdym razem, kiedy zwątpicie w siebie, w innych, w to, czy jeszcze cokolwiek dobrego Was spotka - dodała.

Jej słowa odebrano jako manifest kobiety znajdującej się na rozdrożu. Wielu odbiorców zinterpretowało wpis jako subtelną zapowiedź zakończenia związku z Michałem Wiśniewskim.

