Michał Wiśniewski jest obecnie w piątym już związku małżeńskim. Razem z Polą wychowują dwójkę wspólnych dzieci. Poza tym oboje mają jeszcze po czworo dzieci z wcześniejszych związków. Niedawno para podjęła decyzję o budowie wymarzonego domu w miejscowości Łoś pod Warszawą, ale jak się okazało, inwestycja, która miała być spełnieniem marzeń, stała się jednak źródłem poważnego napięcia w ich relacji.

Michał i Pola Wiśniewscy przechodzą kryzys?

Początkowo Michał Wiśniewski i Pola ukrywali swój związek przed światem. Relacja była dla wszystkich dużym zaskoczeniem, bowiem niewiele wcześniej muzyk rozstał się ze swoją poprzednią żoną. Gdy jednak łączące Michała i Polę uczucie wyszło na jaw, para coraz śmielej pokazywała się razem publicznie, w tym na imprezach branżowych.

Chętnie relacjonowali w mediach bajkowy ślub, a także narodziny pierwszego i drugiego dziecka. Od pewnego czasu jednak coraz rzadziej mamy okazję zobaczyć Polę i Michała razem. Jak się właśnie okazało, mogą być do tego poważne powody.

Podczas panelu z psychologiem, udostępnionego na kanale YouTube Michała Wiśniewskiego, para przyznała, że budowa domu obnażyła różnice w wizji, oczekiwaniach i podejściu do obowiązków, co znacząco odbija się na ich życiu codziennym. Pola szczerze wyjawiła:

Wiedziałam, że to będzie angażujący projekt, ale nie spodziewałam się, że koszty będą tak ogromne. Praktycznie nie będziemy się widywać lub w niewielkim stopniu

Dla Michała Wiśniewskiego, lidera zespołu Ich Troje, sytuacja okazała się równie trudna. Wokalista wyznał, że mimo przytłoczenia stara się nie angażować emocjonalnie:

Nie mam innego wyboru jak założyć klapki i iść do przodu. Moją dewizą jest realizować plany. Staram się nie angażować emocji

Michał Wiśniewski zaskoczył słowami w kierunku żony

W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że Michał próbował jakoś wesprzeć żonę, proponując jej wyjazd na wakacje z dziećmi. Pola skwitowała to jednak krótko:

To nie jest rozwiązanie

W odpowiedzi Wiśniewski powiedział: „Mogła nie pojechać”, sugerując, że jedynym sposobem na poprawę sytuacji byłoby zawieszenie budowy.

To nie był jednak koniec, bo w dalszej części wokalista poruszył też temat rodzicielstwa. Zwrócił się bezpośrednio do żony w dość chłodny sposób, mówiąc:

Ja mogę pościemniać, że dla ciebie wszystko w każdej chwili. Odwołam koncerty, pojedziemy razem. Ale ja nie mam tylko tych dwóch dzieci. Mam szóstkę własnych. To, że są dorosłe, nie znaczy, że nie potrzebują pomocy. Rodzicem jest się do końca życia

Wygląda na to, że przed małżonkami niełatwy czas, który być może będzie kosztował ich wiele trudnych rozmów.

