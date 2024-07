Najnowsza kolekcja makijażowa „Flower Crush” Yves Saint Laurent Beauté jest autorstwa Llloyda Simmondsa. Widzimy w niej bogactwo piwonii, subtelne wyrafinowanie płatków róż i światło promieni słońca, które nadaje blasku zawsze zmysłowej i wyrafinowanej kobiecie Yves Saint Laurent – oto inspiracje, które odnajdziemy w wiosennej limitowanej edycji. Kolekcja stanowi harmonię różów i pasteli, od najbardziej delikatnych, aż po te głębokie i intensywne. Łączy w sobie jasne odcienie naturalne z nasyconymi, kultowymi odcieniami fuksji i czerwieni.

Reklama

Zobaczcie więcej najnowszych kosmetyków do makijażu



Niekwestionowanymi produktami-gwiazdami najnowszego wizerunku kobiety Yves Saint Laurent będą 2 limitowane palety w kolekcjonerskim etui, obie inspirowane pięknem kwiatów – paleta 5-ciu cieni do oczu PIVOINE CRUSH, której kolory nawiązują do odcieni i tekstury pąków piwonii, oraz paleta rozświetlająca do twarzy ROSY BLUSH, której kolorystyka i konsystencja nawiązują do subtelnego piękna płatków róży. Wraz z kolekcją w perfumeriach pojawią się też nowe błyszczyki Yves Saint Laurent Beauté – Gloss Volupté.

Jak wam się podoba?



Zobacz także

Reklama



Kolekcja wiosenna dostępna będzie na całym rynku od lutego w wybranych perfumeriach Sephora i Douglas.