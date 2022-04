Wczoraj ogłoszono nominacje do Wiktorów 2010. Do nagrody Akademii Wiktorów zgłoszono 50 osobowości w dziesięciu kategoriach, wśród nich Piotra Kraśko, Macieja Kurzajewskiego, Marcina Prokopa, Dorotę Wellman, Jarosława Gugałę i Tomasza Lisa . Wiktory i S uperwiktory to nagrody dla wybitnych osobowości, które dzięki swojej charyzmie, wiedzy lub umiejętnościom zapisały się w pamięci telewidzów. Wiktory można otrzymywać wielokrotnie, nagrodę złotego Superwiktora, przyznawaną od 1992 roku - tylko raz w życiu. W tym roku do Superwiktora 2010 za całokształt osiągnięć nominowano 10 osób: Ninę Andrycz, Andrzeja Grabowskiego, Krzysztofa Kowalewskiego, Barbarę Krafftównę, Adama Michnika, Mariana Opanię, Krzysztofa Pendereckiego, Adama Pieczyńskiego, Jerzego Skolimowskiego i Stanisława Tyma. Przeczytaj pełną listę nominowanych! Obok nominacji do Superwiktorów, ogłoszono 50 osobowości nominowanych do Wiktorów 2010 w dziesięciu kategoriach. W kategorii Polityk 2010 roku : Jerzy Buzek, Bronisław Komorowski, Grzegorz Napieralski, Janusz Palikot i Donald Tusk. W kategorii Komentator lub Publicysta : Wiktor Bater, Jarosław Gugała, Tomasz Lis, Eliza Michalik i Anita Werner. Wiktora 2010 dla Aktora Telewizyjnego Roku ma szansę otrzymać : Małgorzata Braunek, Magdalena Cielecka, Magdalena Schejbal, Paweł Wilczak lub Cezary Żak. W kategorii Gwiazda Piosenki i Estrady o Wiktora powalczą : Agnieszka Chylińska, zespół IRA, Seweryn Krajewski i Andrzej "Piasek" Piaseczny, Maciej Maleńczuk i Maryla Rodowicz. Wśród prezenterów telewizyjnych największe uznanie członków akademii zyskali : Piotr Kraśko, Maciej Kurzajewski, Marcin Prokop, Maciej Rock i Dorota Wellman. W kategorii Twórca lub Producent Programu Telewizyjnego nominowano : Andrzeja Fidyka,...