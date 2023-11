Edyta Górniak jest szczęśliwie zakochana? Choć od rozstania artystki z poprzednim partnerem Mateuszem Zalewskim minęło zaledwie pięć miesięcy, to wszystko wskazuje na to, że serce gwiazdy znów jest zajęte. Czyżby gwiazda znalazła nową miłość? Wszystko wskazuje na to, że tak! Nowym wybrankiem wokalistki jest były piłkarz Arki Gdynia, 38-letni Tomasz Mazurkiewicz.

Gdzie Edyta Górniak poznała Tomasza Mazurkiewicza?

Jak donosi nowe "Party", Edyta i Tomasz poznali się w grudniu ubiegłego roku, podczas koncertu Górniak w Operze Bałtyckiej. Piłkarz jest tatą dwóch córek i okazuje się, że jedna z nich jest... wielką fanką wokalistki. To właśnie ona namówiła Mazurkiewicza, by po występie razem poszli po autograf gwiazdy.

Po występie Tomasz z jedną ze swoich córek podszedł do Edyty i poprosił o wspólne zdjęcie. Złapali kontakt, a potem korespondowali na Instagramie - zdradziła w rozmowie z "Party" osoba z otoczenia gwiazdy.

Niedawno paparazzi przyłapali Edytę i Tomasza w restauracji w Sopocie, gdzie wspólnie świętowali 15. urodziny syna artystki Allana Krupy. Podobno Mazurkiewicz bardzo dba o Edytę i często robi jej niespodzianki. Tomasz jest nie tylko przystojny. Ma to, co Edyta bardzo ceni u mężczyzn: poczucie humoru i nienaganne maniery. Ostatnio, gdy chorowała, podobno bez zapowiedzi zjawił się w jej domu z kwiatami i... niezbędnymi lekarstwami. Czyżby artystka wreszcie trafiła na tego właściwego mężczyznę?

Edyta Górniak spotyka się z byłym piłkarzem, Tomaszem Mazurkiewiczem.

