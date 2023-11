Od ponad tygodnia pojawiają się informacje, że Edyta Górniak rozstała się z Mateuszem Zalewskim, biznesmenem z Łodzi. Para miała zamieszkać ze sobą, ponoć już poznała swoich rodziców. Niemałym szokiem więc były doniesienia o zakończeniu tej relacji. Do tej pory Edyta nie skomentowała tych rewelacji. Jedynie Zalewski wykpił plotki na swoim profilu na Instagramie. Teraz jednak Edyta Górniak postanowiła zabrać głos i wydała oficjalne oświadczenie!

Edyta Górniak miała już dość spekulacji, dlatego zdecydowała się opublikować oficjalne oświadczenie na swoim profilu na Facebooku.

Obserwując komentarze i głośne analizy Mediów, zdecydowałam zająć stanowisko w temacie domysłów, dotyczących mojej relacji osobistej.

Dlatego wyłącznie, aby nie pozostawiać więcej pola do dowolnej interpretacji i spekulacji potwierdzam, iż związek Nasz z Mateuszem Zalewskim zmuszona byłam kilka tygodni temu zakończyć.

Nie jest to dla Nas obojga łatwy czas, dlatego zwracam się z uprzejmą prośbą do wszystkich Mediów, o uszanowanie tego tematu w rozważaniach publicznych.

Niezależnie, mimo okoliczności Naszego rozstania, pozostaję Mateuszowi i najbliższym Jemu osobom niezmiennie życzliwa - napisała.