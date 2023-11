1 z 6

15. urodziny Allana Krupy

Edyta Górniak zadbała o to, aby jej syn dobrze bawił się w dniu swoich urodzin. Allan Krupa skończył właśnie 15 lat. Z tej okazji piosenkarka zamówiła dla niego wyjątkowy tort. Został on stworzony z... burgerów i skrzydełek kurczaka! Allan Krupa zdmuchnął świeczkę i przystąpił do dalszej zabawy. Przy okazji wyszło na jaw, że 15-latek lubi sobie zapalić...