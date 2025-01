Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy od 33 lat pomaga i ratuje życie wielu potrzebującym osobom. Każdego roku na Finale Orkiestry występują znane osoby po to, aby zebrać jak najwięcej pieniędzy na szczytny cel. Niestety nie każdy radzi sobie z tak dużą ilością dobra, jakie przekazuje Jurek Owsiak ze swoimi pomocnikami potrzebującym. Niektórzy z zazdrości postanawiają zastraszać bezbronne osoby. Tak też było w tym przypadku. Jerzy Owsiak poinformował, co go spotkało.

Reklama

Znane osoby wspierają Jurka Owsiaka

Jurek Owsiak opublikował na Facebooku post, w którym poinformował, co wydarzyło się w ostatnich dniach. Jedną z sytuacji było to, że do biura sztabu WOŚP zadzwonił anonimowy telefon. Padły groźby w kierunku Owsiaka. Nie jest to pierwszy raz, kiedy niemiłe słowa rzucane były w kierunku Jurka Owsiaka. Tym razem jednak seria gróźb dotyczyła targnięcia się na jego życie.

Telefon na numer Biura Prasowego Fundacji: - Dodzwoniłem się do Biura Owsiaka? - Tak. - Trzeba go zastrzelić, to **uj jeden. I się rozłączył. Dzisiaj to kolejna groźba w naszą stronę. Od kilku dni jest podobnie. Groźby bardzo konkretne, z bombą w tle i utylizacją mojej osoby. Szczucie w wykonaniu Telewizji Republika i wPolsce24 podobne do tych manipulacji i szczucia skierowanego w stronę Prezydenta Gdańska, Pana Pawła Adamowicza, a wiemy, jak to się skończyło - napisał na Facebooku Jurek Owsiak.

Obok takich słów nie da się przejść obojętnie. Znane publicznie osoby postanowiły pokazać Owsiakowi, że może liczyć na ich wsparcie. Wśród takich osób pojawił się m.in. Krzysztof Skiba i Agata Młynarska. Na profilu na Instagramie u Agaty Młynarskiej pojawił się post skierowany do Jurka Owsiaka.

Najpierw po ludzku- Juras- jesteśmy zawsze z Tobą i z całym światem piękna tworzonym przez Orkiestrę przez 3 dekady.Wyobrażam sobie, że czujesz się koszmarnie, musząc udowadniać, że nie jesteś wielbłądem.Nie musisz! My widzimy i wiemy, co robi WOŚP. Wszystko jest czytelne, jasne, uczciwe.Ta cała historia nie jest o Tobie. - napisała na wstępie Agata Młynarska.

Agata Młynarska dodała, że ta historia nie jest o Jurku Owsiaku. Wyznała, że "jest to historia o pragnieniu odebrania terytorium podczas wojny prowadzonej przez tych, którzy zbijają kapitał polityczny na sianiu nienawiści".

Tym terytorium jest Polska niepodzielona, zjednoczona, radosna i gotowa do pomocy. Polska, która ufa, że warto coś dobrego zrobić ponad podziałami.Polska, która jest tolerancyjna, bo pod flagą WOŚP możemy być różni.Jest to łakomy kąsek dla tych, którzy marzą o tym, żeby nas podzielić.Twoim mandatem są „głosy” wrzucane do puszek Orkiestry. Każdy polityk chciałby mieć takie poparcie. - dodała dziennikarka.

Młynarska wyjawiła, że wie, jak Owsiak mógł się przestraszyć, ponieważ groźby śmierci to nie żarty. Dziennikarka zapewniła, że ona i większość Polaków wspiera go jeszcze bardziej niż kiedykolwiek.

Dożyjesz jutra i kolejnych dni. Jesteś nam potrzebny i my wszyscy jesteśmy potrzebni sobie.Robimy coś ważnego, dobrego i pięknego. Nikt i nic tego Tobie i nam nie odbierze!Róbmy swoje.Niejedną jeszcze paranojęPrzetrzymać przyjdzie robiąc swoje!Trzymaj się Juras.Przeganiamy zło.Jesteśmy z Tobą.#wosp #dzieci #stophejt - podsumowała swój wpis Agata Młynarska.

Krzysztof Skiba obawa się o Jerzego Owsiaka

Krzysztof Skiba i zespół Big Cyc wystąpiła na tegorocznym koncercie WOŚP. W rozmowie z Pudelek.pl wokalista zespołu postanowił odnieść się do sytuacji gróźb w kierunku Owsiaka. Zapytany, czy nie boi się o swoje życie podczas występu, Skiba podkreślił, że nie i poprosił o wsparcie dla Jurka Owsiaka od społeczeństwa oraz o to, żeby Polacy nie dali sobą manipulować.

Bardzo obawiam się o Jerzego. To zagrożenie w stosunku do niego jest bardzo realne. No kto by się spodziewał, że wyjdzie nożownik i zabije prezydenta Adamowicza? Aktualnie hejt na Jurka jest większy niż wtedy na prezydenta Gdańska. Cała ta akcja Telewizji Republika jest antypolską i antynarodową. Tego typu akcje wewnętrznie rozbijają społeczeństwo. Skłócają naszą wspólnotę. Powodują, że Polacy są zagubieni. Kiedyś WOŚP i jej finały nas łączyły, byliśmy razem, mieliśmy inne poglądy, ale wszyscy wrzucali do puszki, aż PiS zaczął pluć na Orkiestrę. W głowie mi się nie mieści, że Ci ludzie atakują akcję charytatywną, ba, domagają się, żeby na nich wpłacać pieniądze. PiS apeluje, żeby na nich wpłacać, Rydzyk apeluje, żeby na niego wpłacać, Republika apeluje, żeby na nią wpłacać - coś z tą prawicą jest nie tak. To jest coś tak obrzydliwego i przykład kompletnego upadku. Myślę, że za tym stoją obce siły. Rosjanie się bardzo cieszą, że Polacy są dzieleni w ten sposób. - powiedział Krzysztof Skiba.

Oprócz znanych osób wparcie Owsiakowi okazały również osoby wspierające WOŚP. W social mediach pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy, aby wesprzeć Jurka i dać mu siłę.

Jurek Owsiak nic nikomu nie musi udowadniać. My wiemy, że to wielki człowiek.

Matko kochana ta batalia na orkiestrę i na @jurek_owsiak_official się nigdy nie skończy. Ale My się nie damy! Każdy, kto kocha i gra z nią nie podda się i będzie Jej wierny do końca świata i jeden dzień dłużej!

Orkiestra będzie grać do końca świata i jeden dzień dłużej. Nie można dać się zaszczuć. Smutne ile wokół nas nienawiści. Jurek Owsiak jesteś wielki - wspierali Jerzego Owsiaka ludzie z wielkimi sercami.

Już 26 stycznia odbędzie się 33. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Cel 33. Finału WOŚP:Gramy dla onkologii i hematologii dziecięcej! Motywem przewodnim 33. Finału WOŚP jest bezpieczeństwo i zdrowie dzieci - informuje WOŚP.

Reklama

Gramy do końca świata i o jeden dzień dłużej!