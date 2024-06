Zaledwie wczoraj informowaliśmy o ataku na Viki Gabor i jej tatę, do którego doszło w okolicach centrum handlowego Blue City w Warszawie. Teraz na jaw wychodzą nowe fakty - a to za sprawą nagrania z miejsca zdarzenia. Co wiadomo?

Jest nagranie z ataku na Viki Gabor i jej ojca

Nastoletnia wokalistka, Viki Gabor, musi mierzyć się z ogromnym stresem w wyniku brutalnego ataku na nią i jej ojca, do którego doszło 11 czerwca na warszawskiej Ochocie. Management wokalistki wydał już obszerne oświadczenie w sprawie, a teraz sieć obiegło nagranie z miejsca zdarzenia.

Jak dowiedział się reporter TVN Warszawa, policja zabezpieczyła już monitoring i dzięki temu możliwe jest odtworzenie sekwencji wydarzeń z feralnego popołudnia:

Ojciec Viki Gabor wjechał przed samochód dostawczy stojący w korku. Zrobił to, przekraczając linię ciągłą. Wyszedł z pojazdu, bo najpewniej był przekonany, że doszło do kolizji. Mężczyzna podszedł do dostawczego samochodu i wywiązała się kłótnia - podaje TVN Warszawa.

Arsen Petrovych/TVP/East News

Jak podkreślił reporter obecny na miejscu zdarzenia, zaraz po ataku Viki Gabor miała starać się usunąć drażniący i niebezpieczny gaz ze swojej twarzy:

Młoda artystka starała się wycierać gaz ze swojej twarzy. Auta, którymi jechały osoby biorące udział w tym zdarzeniu były jeszcze na jezdni - dodaje reporter TVN Warszawa.

Z kolei rzecznik komendy policji, która zajmuje się sprawą przekazał w środę po południu, że domniemany sprawca ataku został przewieziony na komisariat, gdzie oczekuje na przesłuchanie:

Mężczyzna wciąż przebywa w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych. Zostanie przewieziony do prokuratury, gdzie zostanie przesłuchany przekazał dla TVN Warszawa rzecznik komendy policji na Ochocie.

AKPA Piętka Mieszko

Obecnie Viki Gabor i jej tata przebywają w Krakowie, gdzie dochodzą do siebie po całym zdarzeniu.

Czują się na tyle dobrze, jak można się czuć po takim ataku, jaki ich spotkał wczoraj - przekazał dla Plejada.pl manager nastolatki.

Nagranie z miejsca zdarzenia możecie zobaczyć tutaj.

