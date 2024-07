1 z 11

Ślub Izabeli Janachowskiej i Krzysztofa Jabłońskiego odbił się wczoraj szerokim echem. Przygotowania do uroczystości trwały kilka miesięcy, a para pobrała się w Iławie. Lokalizacja nie przeszkodziła paparazzi w tłumnym pojawieniu się na uroczystości. Przypomnijmy: Janachowska i milioner już po ślubie! Zobaczcie jak wyglądali, ich drogie obrączki oraz 7 (!) druhen

Wesele pary odbyło się w 5-ciogwiazdkowym hotelu, a zgromadzeni gości często korzystali z tarasu, gdzie plotkowali czy pozwalali sobie na papierosa. Para młoda nie kryła szczęścia, a wszystkim dopisywały szampańskie wręcz nastroje, co również zostało udokumentowane przez fotografów. Ci jednak nie zostali już wpuszczeni do środka, gdzie za zamkniętymi drzwiami trwała weselna zabawa do białego rana.

Zobaczcie zdjęcia: