Weronika Rosati o miłości i samotności. To zdradzała tylko "Vivie!"

"Viva!", czerwiec 2012:

Katarzyna Przybyszewska odwiedza Weronikę w Los Angeles. Tu każdy jej dzień jest inny i zarazem taki sam. Wstaje rano. Papieros i kawa. Rytuał. Na stronie filmowej sprawdza informacje o nowych projektach. Dzwoni do rodziców i przyjaciół. Potem czyta scenariusze, przygotowuje się do kolejnych castingów. Kilka spotkań w ciągu dnia. Wieczorami wychodzi ze znajomymi na spokojną kolację.

Pogodziłam się z tym, że może będę sama. Nie rozczulam się nad sobą. Skupiam się na pracy. Potrafię sama żyć, choć życie w samotności jest smutne. Tyle że w smutku jestem bardzo kreatywna. Kiedy dostałam rolę w »Bullet to the Head« (Epizod, dwie, trzy sceny. Napisz, że pewnie mnie wytną, to nikt nie będzie się czepiał!), na casting poszłam zdenerwowana prywatną sytuacją. Totalna mobilizacja i udało się. Im bardziej ktoś mnie rani, tym bardziej zbieram się w sobie. Poza tym przeżyłam już coś tak strasznego, że nikt mocniej mnie nie zrani. A najszczęśliwsza jestem przed kamerą.

Na ilu castingach była? Trudno powiedzieć. Setki. Nie odpuszcza żadnego. Warto. Jak nie pierwszoplanowa rola, to może drugoplanowa. To może trzecioplanowa. Może epizod. Castingowcy już ją znają. Już rozpoznają jej nazwisko. A to już coś. Czy w tym wszystkim jest miejsce dla mężczyzny?

Dla mężczyzny to zawsze będzie przeszkodą, że jestem niezależna, podróżuję, że już nigdy nikomu nie dam się zamknąć w klatce. Potrzebuję przestrzeni dla siebie, nie chcę tęsknić, nie móc się skupić na niczym, nie mieć czasu dla swojej pasji, myśleć, co on robi. Czy jest sam, czy z kimś? Czy nie za mało poświęcam mu czasu, by chciał przy mnie trwać?

Plan „B” na życie?