Weronika Marczuk była niegdyś często obecna na salonach, ale po aferze z "agentem Tomkiem" na długo zniknęła z mediów. Próbowała potem wprawdzie wrócić do show-biznesu, ale bez spektakularnych efektów. Czasami jednak możemy ją zobaczyć na mniejszych eventach. Przypomnijmy: Marczuk wróciła na salony po długiej przerwie

Ostatnio Weronika znów o sobie przypomniała, a wszystko za sprawą kariery w polityce, którą planuje robić. To już niemal pewne, że Marczuk w najbliższych Wyborach do Parlamentu Europejskiego wystartuje z listy SLD i to z numerem jeden na liście partii w okręgu łódzkim. Celebrytka była dziś gościem w "Dzień Dobry TVN", aby porozmawiać na ten temat z Jolantą Pieńkowską. Dziennikarka nie mogła się nadziwić takiej decyzji Weroniki.



Była żona Cezarego Pazury tłumaczyła, że bolesne doświadczenia z polityką i aferą korupcyjną sprawiły, że poczuła motywację, aby taki zjawiskom przeciwdziałać. Pieńkowska słuchała tego z niedowierzaniem.



Weronika Marczyk: To jest paradoksalnie tak, że to co nas ma zabić, jak mówisz o polityce, która kiedyś przypadkowo wdarła się w moje życie i prawie je zniszczyła. To jest ten paradoks, że kiedy zaczynasz rozumieć na czym to wszystko polega to nie możesz siedzieć z boku i patrzeć, żeby dalej tak było. Jeśli jesteś w duszy aktywistą tak jak ja, to chcesz działać i zrobić tak, żeby takie rzeczy nie powtarzały się nikomu innemu.

Jolanta Pieńkowska: To ja Ci mogę powiedzieć, że jesteś naiwna, że jedna Weronika wszystkiego nie zmieni.

Weronika Marczuk: Zrobię bardzo dużo, zmienię bardzo dużo. Jestem prawnikiem, jestem działaczem, jestem przedsiębiorcą. Strasznie dużo rzeczy już zostało w moim życiu spełnione, teraz chcę działać na rzecz innych. Zawsze to robiłam, a teraz jest szansa działać na większą skalę. To nie jest tak, że ja się wystawiam na strzał...