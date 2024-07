Weronika Grycan wciąż spełnia swoje marzenia o tańcu. Ostatnio o jej dokonaniach zrobiło się głośno, dzięki współpracy z Michałem Wiśniewskim. To właśnie córka Mart Grycan była odpowiedzialna za choreografię na muzycznym festiwalu Top Trendy. Okazuje się, że Weronika nie zamierza spoczywać na lurach. Jak donosi magazyn "Party" tancerka wybiera się na studia do Nowego Jorku. Celebrytka chciałaby uczyć się w słynnej szkole artystycznej The Juilliard School. Sama Weronika przyznaje, że rodzice z pewnością woleliby, żeby nie wyjeżdżała tak daleko.

- Woleliby pewnie mieć mnie pod okiem , ale i tak wiem, że zawsze mogę liczyćna ich wsparcie zarówno psychiczne, jak finansowe. Mam wspaniałą rodzinę i pewność, że w każdej sytuacji bliscy mi pomogą. Już nawet widzę moją kochaną mamusię, która jedzie do Stanów razem ze mną, żeby się upewnić, że będzie mi tam dobrze i będę bezpieczna. Jeszcze nie wyjechałam, a już tęsknię- wyznała Weronika.

Wygląda więc na to, że to dopiero początek tanecznej kariery Weroniki Grycan!