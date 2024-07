Popularna aktorka, dziennikarka i okazjonalnie modelka - Anna Wendzikowska - osiąga ostatnimi czasy wiele sukcesów. Wszystko okupiła jednak ciężką pracą i przede wszystkim konsekwencją w życiowych działań. Opowiedziała o tym w rozmowie z "Super Expressem".

- Raz na jakiś czas robię listę celów, które chcę osiągnąć w ciągu miesiąca czy roku. Potem znajduję te kartki w szufladzie, przeglądam i okazuje się, że udaje mi się wszystko, co wymyślam. Nie idę ślepo przez życie, podejmuję przemyślane decyzje. Zawsze chciałam studiować za granicą - studiowałam, zawsze chciałam być aktorką - jestem. Okupuję to ciężką pracą. Myślę, że wiele udaje mi się osiągnąć dzięki skrupulatnemu planowaniu. Zastanawiam się, gdzie powinnam postawić następny krok, kiedy wejść na kolejny szczebel drabiny. I, co jest chyba najważniejsze, nie zrażam się, gdy coś nie idzie po mojej myśli.

Wydaje się, że to bardzo dobre podejście do życia. A co najważniejsze, jak widać, niezwykle skuteczne!

(ac)