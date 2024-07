Wydawać by się mogło, że w książce "Violetta - nic przecież nie mam do ukrycia" zostały odkryte wszystkie tajemnice Violetty Villas, a tymczasem okazuje się, że to dopiero wierzchołek góry lodowej. Wczoraj pisaliśmy o uzależnieniu diwy od narkotyków, co wyznała jej synowa, a dzisiaj kolejną tajemnicę przekazał jej syn, Krzysztof Gospodarek.

W rozmowie z miesięcznikiem "Pani" jedyny syn Violetty zdradził, że ta miała trzech mężów. Oficjalnie wiemy o dwóch.

- Drugie małżeństwo jest owiane tajemnicą i nikt nic o nim nie wie. Szczegóły zdradzę w swojej książce.

Do tej pory wszyscy myśleli, że pierwszy raz Villas powiedziała "tak" w wieku 17 lat Piotrowi Gospodarkowi. Małżeństwo trwało trzy lata, a Violetta zakończyła je wyjeżdżając do Warszawy do szkoły muzycznej. Z tego związku urodziło się jedyne dziecko gwiazdy - syn Krzysztof. Drugi raz diwa wyszła za mąż w 1988 roku. Jej wybrankiem był Amerykanin polskiego pochodzenia, Ted Kowalczyk. Przyjęcie weselne pary trwało trzy dni i zostało wydane na kasacie VHS. Villas zakończyła związek po zaledwie jednym roku z powodu... braku szacunku Teda do zwierząt (zabił szopa).

Ciekawe z kim Villas związała się pomiędzy Gospodarkiem, a Kowalczykiem. Wiele wskazuje na to, że była to miłość w szczytowym momencie jej kariery. Być może ktoś z Las Vegas? W końcu od 1966 do 1978 to Stany Zjednoczone były jej domem.

