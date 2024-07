Minął już ponad rok od debiutu Natalii Siwiec w polskim show-biznesie, ale jej kariera wciąż się rozwija i nie może narzekać na brak propozycji. Gwiazda myśli jednak coraz poważniej o macierzyństwie. Przypomnijmy: Siwiec za dwa lata będzie mamą!

Reklama

Być może do takich refleksji skłonił ją fakt, iż kilka dni temu skończyła okrągłe 30 lat. Z tej okazji Siwiec wyprawiła oczywiście huczną imprezę i nie omieszkała pochwalić się na swoim Instagramie efektownym tortem, który otrzymała od firmy kosmetycznej MAC. Czy to oznacza początek współpracy światowej marki z polską modelką? Postanowiliśmy zapytać o to menadżerkę Natalii:



To był tylko tort, nie niesie on za sobą żadnej współpracy czy kontraktu - powiedziała nam Agnieszka Kawęcka.

Możemy tylko żałować, bo naszym zdaniem Natalia ze swoją urodą idealnie wpisałaby się w promocję np. szminek. Zobaczcie urodzinowy tort Siwiec - czego życzylibyście jej na 30 urodziny?

Zobacz także

Reklama

Zobacz też gorące zdjęcia Natalii. Powiedzielibyście, że ma 30 lat?: