Jak ten czas szybko leci. Kiedy Britney Spears stawiała pierwsze kroki w show-biznesie miała zaledwie 8 lat. Jednak prawdziwy sukces przyszedł pod koniec lat 90. Za sprawą singla "Baby One More Time" na jej punkcie oszalał cały świat, początek XXI wieku należał do niej. Jej piosenki znają mieszkańcy wszystkich kontynentów. Dzisiaj Spears zdmuchnie 33 świeczki na urodzinowym torcie. To dobra okazja na krótkie podsumowanie jej dokonań.

Gwiazda w sumie wydała 8 płyt, z których najlepiej sprzedała się druga - "Oops!... I Did It Again" (ok. 47 mln). Britney Spears sprzedała łącznie ponad 100 milionów albumów na całym świecie i jest jedną z najlepiej sprzedających się artystek w historii muzyki, obok Madonny i Celine Dion.

Britney próbowała podbić także rynek filmowy. Niestety, tutaj bez sukcesów. W 2002 roku zagrała w filmie "Crossroads. Dogonić marzenia", za który otrzymała nagrodę Złotej Maliny dla "Najgorszej Aktorki". Mimo to film osiągnął ogromny komercyjny sukces zarabiając 60 milionów dolarów.

W ubiegłym roku Britney zasiadła w jury amerykańskiego "X-Factor". Za udział w serii odcinków zgarnęła 15 milionów dolarów, z których 2/3 zainwestowała w kupno nowej willi (zobacz: Tak mieszka Britney). Co ciekawe, stylizacje na jej występy sceniczne od roku przygotowuje polska stylistka.

W ubiegłym roku Britney nagrała piosenkę do filmu o Smerfach oraz wydała płytę "Britney Jean", którą promuje singiel "Work Bitch" (zobacz: Britney jak Doda dwa lata temu). Wokalistka 17 września 2013 roku w "Good Morning America" oficjalnie potwierdziła swoją rezydencję w Las Vegas zapraszając fanów aż na pustynię Mojave. W 2015 roku zastąpi ją Jennifer Lopez.

We wrześniu tego roku Spears odwiedziła po raz pierwszy Polskę. W Złotych Tarasach promowała swoją linię bielizny, a także spotkała się z Dodą. Od niedawna amerykańskie media spekulują, że artystka ma romans z tancerzem Willim Gomezem. Zobacz: Doda i Britney spotkały się! Zdjęcia

W życiu prywatnym jako nastolatka była związana z Justinem Timberlake'em i według amerykańskiej prasy, to jej jedyny szczery związek. Piosenkarka ma za sobą 2 małżeństwa: ze swoim kolegą z dzieciństwa, trwające 55 godzin oraz z Kevinem Federline'em, zakończone rozwodem. W 2007 roku przechodziła załamanie nerwowe oraz trafiła do szpitala psychiatrycznego. Ma dwójkę dzieci – Seana Prestona i Jaydena Jamesa. Obecnie jest związana ze swoim byłym managerem Jasonem Trawickiem. W przyszłym roku para planuje wziąć ślub. Zobacz: Britney się zaręczyła

Życzymy Britney kolejnych sukcesów i mamy nadzieję, że w końcu zawita do Polski. Przypomnijmy, że jej pierwsza i ostatnia wizyta przy okazji promocji płyty "Circus" została anulowana z racji zbyt małego zainteresowania.

