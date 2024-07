O projekcie "Poland?... Why Not!" z udziałem Nataszy Urbańskiej na czele mówi się głośno od kilku miesięcy. Idea projektu jest wyjątkowo ciekawa, ponieważ daje szanse rodzimym gwiazdom zabłysnąć poza granicami kraju. Nie od dziś wiadomo, ze przepisem na międzynarodowy sukces są talent i niebanalna uroda, a takie atuty ma właśnie Natasza. Dlatego w celu nagrania piosenki zaproszono ją do Stanów.

Efektem kilkumiesięcznej pracy jest dynamiczny i wpadający w ucho utwór "All The Wrong Places". Został wyprodukowany przez Jima Beanza, który na co dzień współpracuje z Timbalandem. Ale to nie koniec przygody Urbańskiej z projektem. Obecnie piosenkarka nagrywa w Los Angeles klip do utworu. Reżyserem teledysku jest David Palmer, który odpowiadał za realizację teledysków do utworów m.in. Nelly Furtado i Toni Braxton.

Czy z tą piosenką Natasza ma szanse zdobyć zachodni rynek muzyczny? Ocenę pozostawiamy wam.

