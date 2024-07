Marcin Tyszka i Dawid Woliński przyjaźnią się już od wielu lat. Jurorzy „Top Model” uwielbiają razem się bawić, co najprawdopodobniej już wkrótce będziemy mogli zobaczyć w ich własnym programie. Słynny fotograf i ulubiony projektant gwiazd mają również wielu wspólnych znajomych z którymi chętnie spędzają wakacje. Okazuje się, że do grona przyjaciół Tyszki i Wolińskiego od dawna należy Małgorzata Kożuchowska.

Panowie są zachwyceni aktorką, którą ostatnio wychwalali w rozmowie z radiem RMF FM. Zarówno Tyszka jak i Woliński zdradzili nawet co się działo na ich wspólnym wyjeździe do Lizbony!

- Ja nagrywałem film, thriller, prawie erotyczny w hotelu w którym mieszkaliśmy. Ja biegałem z aparatem a oni odgrywali scenki. Byliśmy w bardzo eleganckim barze… Jak tylko kelnerzy wychodzili, oni dostawali szaleju, skakali po stolach, biegali po kanapach. Mam ten film nagrany. Myślę, że to wygląda troszeczkę jak pośmiertne wizje Hanki, kiedyś to sprzedam- powiedział w radiowym wywiadzie Marcin Tyszka.

Chcielibyście zobaczyć występy Kożuchowskiej w „prawie erotycznym thrillerze”?

