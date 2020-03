Trendy wiosna 2020. Ta jeansowa spódnica z Lidla za 29 złotych to hit Instagrama!

Jeansowa spódnica na wiosnę 2020? O tak! Projektanci w swoich kolekcjach przekonywali już od jakiegoś czasu, że to właśnie jeansowe spódnice będą zdecydowanym hitem wiosny. Zwolennikami jeansowych spódnic są m.in.: Stella McCartney, Celine czy Givenchy, które promowały na wybiegach głównie jeansowe spódnice o długości midi. My doskonale wiemy, że nie każda z nas przepada za tą długością, dlatego znaleźliśmy dla was prawdziwą perełkę z Lidla - jeansową spódnicę mini z guzikami. Nie dość, że jest jednym z hitów wiosny 2020 i króluje już od kilku tygodni na Instagramie, to w dodatku jest bardzo tania. Zapłacicie za nią zaledwie 29,99 zł.

Jak nosić jeansową spódnicę?

Za co kochamy jeansowe spódnice? Za to, że tak naprawdę możesz nosić ją absolutnie ze wszystkim - jeansowa spódnica jest świetna podstawą do stworzenia każdego looku - tak jak twoje modne w tym sezonie balloon jeans czy slouchy jeans. Wczesną wiosną jeansową spódnicę mini zestaw z zamszowymi botkami i oversize'ową marynarką, a latem postaw na delikatne sandałki i zwykły t-shirt.

Lidl przekonuje, że to właśnie ten model jeansowej spódnicy jest największym hitem. Trapezowy kształt, guziki od góry do dołu plus delikatna nuta lat 90-tych - to jest to! Spódnica z Lidla kosztuje 29,99 zł, jest dostępna w sklepach stacjonarnych i w sklepie internetowym Lidla.

Mat. prasowe

Jeansowe spódnice mini z guzikami to totalny hit na Instagramie.