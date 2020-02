Balloon jeans wracają do mody! To najmocniejszy trend na wiosnę 2020

Pamiętacie balloon jeans? Znów będą modne! Ten fason spodni wraca do łask już tej wiosny! Z balloon jeans z pewnością spotkałaś się już nie raz, ale możliwe że nie znałaś ich nazwy. Balloon jeans to tak naprawdę mom jeans - jeansy z wysokim stanem, wąskie na górze, ale rozszerzające się w okolicy uda -nieprzylegające do ciała i zwężone tuż przy kostce - tak w skrócie można opisać ten fason spodni. Balloon jeans są idealnym rozwiązaniem w każdej sytuacji. Jeśli na co dzień stawiasz na casualowe looki, zmiksuj balloon jeans z t-shirtem i sneakersami (Oto 5 par odjechanych sneakersów, które będziemy nosić wiosną 2020).

Jeśli jednak jesteś zwolenniczką czegoś bardziej eleganckiego, do balloon jeans dobierz białą koszulę i szpilki, balerinki albo mokasyny, które bardzo lubią się z balloon jeans. To jeszcze nie to? Postaw na bluzkę lub sweter z bufiastymi rękawami i aby uzupełnić stylizację, dopasuj do całości karmelowe botki. Poniżej zobacz, jak balloon jeans noszą Instagramerki. One robią to naprawdę dobrze!

Instagramerki na całym świecie zakochały się w balloon jeans. Ten fason spodni

Nic w tym dziwnego! Nie dość że wyglądają bardzo oryginalnie, to są w dodatku ultrawygodne!

Jak wam się podoba ten fason spodni?

My szczerze przyznać musimy, że jesteśmy w nim zakochani! Zwłaszcza, kiedy widzimy piękne stylizacje Instagramerek z baloon jeans w roli głównej.