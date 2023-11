W szafie każda z nas ma pewnością kilka par klasycznych jeansów rurek czy mum jeans. Nic w tym dziwnego! Te fasony rządzą na wybiegach i ulicach już od kilku dobrych sezonów. Nastał jednak czas na zmiany - w sezonie jesień/zima 2019/2020 nosimy zupełnie inny fason spodni - mowa o... slouchy. Co to za spodnie? Którym z nas będą najbardziej pasować?

Slouchy - najmocniejszy trend sezonu jesień/zima 2019/2020

Fason slouchy to dość nietypowy fason spodni, którego kobiety często się boją. Dlaczego? Slouchy to fason spodni charakteryzujący się oversizowym krojem i drapowaniami, które mogą optycznie mocno pogrubić. Pozornie wyglądają na nieco "niezgrabne" i jakby za duże - ale wszystko to jest zamierzonym efektem. Spodnie slouchy właśnie tak mają wyglądać - ich zadaniem jest dodanie naszemu lookowi nieco nonszalancji i luzu. Wybierając spodnie slouchy, koniecznie zdecyduj się na te z wysokim stanem! Mówi się, że fason spodni slouchy jest tak brzydki, że aż ładny!

Komu pasują spodnie slouchy?

Slouchy będą pasować przede wszystkim wysokim i szczupłym kobietom, ale nie tylko! Jeśli nie wyglądasz jak modelka, nie martw się i mimo wszystko zakładaj slouchy! Dodaj do nich tylko szpilki lub botki na wyższym obcasie - i voilà! Dobrym pomysłem będzie również podwinięcie nogawek, tak żeby było widać nasze kostki - to doda lekkości sylwetce - nawet w tak "ciężkich" i trudnych spodniach.

