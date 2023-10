Marynarka o męskim kroju to największy hit sezonu wiosna 2020. Jeśli jeszcze nie masz jej w szafie, zainspiruj się stylem gwiazd i zobacz, jak i z czym ją nosić! Jedna z najlepiej ubranych polskich gwiazd Anna Lewandowska już taką ma i wygląda w niej niezwykle stylowo! Przeszukaliśmy sieciówki i wiemy, gdzie kupić podobne modele, ale 10 razy tańsze!

Anna Lewandowska w supermodnej marynarce oversize

Anna Lewandowska i jej mąż Robert Lewandowski wybrali się ostatnio na romantyczną randkę. Trzeba przyznać, że para wyglądała megastylowo! Naszą uwagę przyciągnęła marynarka Ani, która dzięki swojej luźnej formie przysłaniała ciążowy brzuszek gwiazdy. Ponadczasowa klasyka z twistem to coś, co trenerka uwielbia najbardziej i zawsze nosi to w swoim stylu! Tym razem postawiła na dwurzędową marynarkę oversize. To model z kolekcji projektantki Isabel Marant, za który trzeba zapłacić ponad 2 tys. złotych. Ale to nie wszystko! Dodatki, które uzupełniły randkową stylizację, również pochodzą z butików luksusowych marek. Anna Lewandowska wybrała najbardziej pożądany model torebki od Bottega Veneta w kolorze toffi, który kosztuje ok. 9 tys. złotych, natomiast czarne kowbojki, które gwiazda miała na sobie, to również projekt Isabel Marant – za który trzeba zapłacić ok. 4,5 tys. złotych. Jak wam się podoba cały look gwiazdy?

Jeśli tak jak my marzycie o marynarce podobnej do tej, którą nosi Anna Lewandowska, poniżej możecie sprawdzić, w których sieciówkach kupicie niemal identyczne modele! Z powodzeniem założycie taką marynarkę na różne okazje, sprawdzi się w biurze, szkole, na imprezie czy właśnie na romantycznej randce!

1. Marynarka H&M, kosztuje 149 zł

2. Marynarka dwurzędowa Zara, którą możecie również przewiązać paskiem w talii, kosztuje 399 zł

3. Marynarka Sinsay, 79 zł

4. Marynarka Stradivarius, cena 99 zł

5. Marynarka Pull & Bear, 99 zł

