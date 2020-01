Trendy wiosna 2020. Oto najważniejszy trend, który będzie rządził w tym sezonie!

Nie oszukujmy się, mimo że aura nie jest jeszcze zachwycająca, wiosna zbliża się coraz większymi krokami, a wraz z nią - nowe wiosenne trendy. Jeśli nie chcesz się obudzić z pustą szafą tuż przed wiosną, już teraz sprawdź co będzie modne w sezonie wiosennym. Numerem jeden jest... ekoskóra! Ale nie w takim wydaniu, w jakim znaliśmy ją do tej pory. Co się zmienia?

Ekoskóra będzie totalnym hitem zbliżającej się wiosny. Zapomnij jednak o klasycznych kolorach, takich jak czerń, brąz czy karmel. Teraz ekoskóra ma lśnić wszystkimi kolorami! Niebieska skóra? Pomarańczowa skóra? A może limonkowa skóra? Wszystkiej kolory są dozwolone! Ogranicza cię tylko wyobraźnia!

Spójrzcie tylko na jeden z looków z pokazu wiosna/lato 2020 Bottega Veneta.

East News

Limonkowa sukienka z ekoskóry to z pewnością odważna propozycja, ale w pełni bierzemy na siebie ryzyko. Zwłaszcza, że wiosną warto choć na chwilę zapomnieć o przygnębiających kolorach i dać porwać się szaleństwu! A sukienka poniżej to jest właśnie to!

East News

Błękitny skórzany płaszcz? To idealny wybór na wiosnę 2020. To odważny kolor, który pasuje zarówno blondynkom, jak i brunetkom. Płaszcz, który widzicie poniżej, to propozycja od Bottega Veneta.

East News

Na koniec przedstawiamy chyba najodważniejszą propozycję. Fioletowa skóra? Proszę bardzo! To propozycja na wiosnę/lato 2020 od Louis Vuitton.

East News

Pamiętajcie jednak, że wybierając między naturalną skórą a ekoskórą, my zachęcamy was do wyboru tej drugiej! A jeśli uważasz, że kolorowa ekoskóra nie jest jednak dla ciebie, proponujemy zacząć od dodatków. Być może skusisz się na liliową torebkę? Albo na limonkowy pasek? Możliwości jest wiele.