Okazuje się, że rodzina królewska daje sobie nietypowe prezenty. Zamiast drogich zegarków czy biżuterii, pod choinką znajdują śmieszne gadżety. Zasada jest jedna - mają to być absurdalne rzeczy. Panuje ona od wielu, wielu lat!

Podczas jednego Bożego Narodzenia, Elżbieta II dostała od Harry'ego czepek kąpielowy z napisem "Is not Life a B*tch!". Z kolei jej mąż dostał oświetlany młynek do pieprzu, Sarah Ferguson dostała od Diany mate antypoślizgową do kąpieli w lamparta, a książę Karol od siostry nakładkę na deskę klozetową. To jednak nie koniec listy absurdalnych prezentów w rodzinie królewskiej! Zobacz kolejny slajd!