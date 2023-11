3 z 6

Już od kilku tygodni mówiło się, że Kate nie chce w tym roku spędzać świat z Meghan. A wszystko przez to, że gdy rok temu zaprosiła aktorkę i Harry'ego na kolację świąteczną, między braćmi doszło do awantury. William uznał, że powie szczerze bratu, co myśli na temat jego relacji z Meghan, a Harry miał do niego żal o to, że nie przyjął jego ukochanej zbyt ciepło w rodzinie, podczas gdy on wiele lat temu bardzo wspierał Kate, gdy ta pojawiła się na pierwszych świętach z królową.

„William i Kate uważali, że sprawy między Meghan i Harrym potoczyły się trochę zbyt szybko. Zaniepokojony był szczególnie William, który zawsze był blisko z bratem i czuł, że może mu o tym powiedzieć”, mówił informator Daily Maila.

To jednak nie była dobra decyzja i bracia bardzo się pokłócili.