Aneta Wikariak:

Mój wymarzony prezent to szpilki. W każdej ilości:)) Kocham bezgranicznie i zdejmuje tylko wtedy, gdy prowadzę samochód. Ideałem byłyby te od Christiana Louboutina. I nie chodzi nawet o tę nieszczęsną czerwoną podeszwę, ale o to, jak zgrabne są te buty. Idealnie wykrojony czubek i piękny obcas - dzieło sztuki. Nie wierzę niestety w to, że są tak wygodne – przymierzałam je swego czasu w Nowym Jorku (trudno w to uwierzyć, ale w żadnym butiku nie było mojego rozmiaru - myślę, że to sprawka jakiegoś anioła opiekującego się moją kartą kredytową:). W każdym razie - wbrew mitom szpilki Louboutin nie są wygodne jak kapcie! Ale czego się nie robi dla urody...

Ale jak Mikołajowi się pomyli i w zamian przyniesie szpilki Kirkwooda czy Atwooda to też się na niego nie obrażę...